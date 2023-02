Sanremo 2023, i Pooh cantano i loro successi. E su «Piccola Katy» sbuca Riccardo Fogli

Giacca di lustrini e l’entusiasmo di sempre. Nella prima serata della 73esima edizione del Festival di Sanremo i superospiti Pooh scendono dalle scale dell’Ariston per esibirsi in un medley dei loro successi più famosi, da Amici per sempre a Dammi solo un minuto, da Stai con me a Pensiero. Sulle note di Piccola Katy, dal palco laterale, esce Riccardo Fogli che raggiunge Roby Facchinetti, Dodi Battaglia e Red Canzian. Il gruppo fa ballare tutto l’Ariston: il pubblico si alza in piedi e balla e canta insieme alla band. Una scena che probabilmente rivedremo anche questa estate: a sette anni da l’ultima volta, i Pooh torneranno a San Siro per un concerto il prossimo 6 luglio. Fogli lascia poi il palco ai tre colleghi che dedicano un omaggio a Stefano D’Orazio. Durante Uomini soli, si abbassa il sipario e vengono proiettate le immagini del batterista scomparso nel 2020, che canta la sua strofa al Festival del 1990: poi si rialza il sipario e il gruppo completa la canzone.

