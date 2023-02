Sanremo 2023, Ariete – «Mare di guai»

Tra gli artisti che debuttano quest’anno al Festival di Sanremo c’è anche Ariete, pseudonimo di Arianna Del Giaccio. Romana, classe 2002, è una delle cantautrici più in crescita nella scena indie pop italiana. Tra le sue primissime esperienze musicali c’è la partecipazione alla 13esima edizione italiana di X Factor, dove Ariete – allora 17enne – viene eliminata dopo le prime fasi di selezione. Pochi mesi più tardi la cantante firma un contratto con la casa discografica Bomba Dischi e, nel 2020, due brani del suo EP d’esordio – intitolato Spazio – vengono certificati dischi d’oro: si tratta di Amianto e Pillole. A settembre dello stesso anno, poi, pubblica insieme a Psicologi il singolo Tatuaggi, che diventa subito disco di platino. Nel 2022, i tempi sono maturi per il suo primo album in studio, intitolato Specchio, in cui Ariete collabora anche con Madame e Franco126. Nelle prime settimane dopo l’uscita del disco, Specchio raggiunge la quarta posizione nelle classifiche italiane. A dicembre Amadeus rivela che Ariete sarà in gara per la 73esima edizione del Festival di Sanremo, dove parteciperà con il brano Mare di guai.

Tu, tu eri più bella di me

E adesso che il letto è vuoto e la casa in silenzio ho paura a dormire

Perse, noi perse senza un perché

E c’è una torre di piatti che aspetta in cucina

E una foto di te sotto il mio cuscino

E vorrei sapere che si prova se resti

Non voglio più perderti nel chiaro di luna

Ci siamo incontrate dentro momenti pessimi

Tutto ciò che amo mi fa sempre paura

Uniamo i respiri sento caldo la mattina



Tu buttati con me, mare di guai

Non so nuotare in una vasca Piena di squali, piena di squali

Vestiti da sera c’è il mio pezzo preferito

E buttati, che la notte è solo un giorno che riposa e ci incontriamo

Ci cerchiamo nelle strade e nei silenzi di un cielo blu

Sai, sai, sai prenderti gioco di me

Di quel giardino che ho dentro annaffiavi il cemento



lo ti vorrei dire (io ti vorrei dire)

Che vorrei sapere che si prova se resto

Non voglio più perderti nel chiaro di luna

Ci siamo incontrate dentro momenti pessimi

Tutto ciò che amo mi fa sempre paura

Uniamo i respiri sento caldo la mattina

Tu buttati con me, mare di guai

Non so nuotare in una vasca

Piena di squali, piena di squali

Vestiti da sera c’è il mio pezzo preferito

E buttati, che la notte è solo un giorno che riposa e ci incontriamo

Ci cerchiamo nelle strade e nei silenzi di un

cielo blu



È lunedì

La luna sembra un po’ arrabbiata

Come mal

Stanotte non sei più tornata

Sono qui

Con la finestra spalancata

Forse ho perso, forse ho perso

Uniamo i respiri senti che caldo stamattina

Tu buttati con me, mare di guai

Non so nuotare in una vasca

Piena di squali, piena di squali

Vestiti da sera c’è il mio pezzo preferito

E buttati, che la notte è solo un giorno che riposa e ci incontriamo

Ci cerchiamo nelle strade e nei silenzi di un cielo blu