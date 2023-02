No! La foto del bambino piangente in mezzo alle macerie non riguarda il terremoto in Turchia e Siria

Si tratta di una messinscena, una foto scattata apposta per essere venduta come immagine generica

Ci siamo occupati di diversi episodi di immagini e video decontestualizzati in merito al terremoto in Turchia e Siria, scene datate e provenienti da altre realtà come il Giappone o il Sudafrica o foto stock dove vengono inscenati soccorsi da parte di cani in terremoti mai avvenuti. La scena di un bambino piangente in mezzo alle macerie è diventata particolarmente virale, attribuirla alla Turchia e alla Siria in maniera generica, ma che nulla ha a che fare con la tragedia di inizio febbraio 2023.

Circola la foto, attribuita al terremoto in Turchia e Siria, di un bambino che piange in mezzo alle macerie.

Si tratta di un’immagine stock disponibile almeno dal 2021.

Analisi

Ecco uno dei post dove viene condivisa la foto del bambino:

#Terremoto in #Turchia, #Siria Davanti a questo grande disastro dobbiamo solo pregare.

Un’altra foto stock

Come nel caso del cane, anche questa foto ritrae una messinscena. Si tratta, infatti, di una foto stock:

Secondo Tineye, la foto risulta disponibile almeno dal 2021 e dunque anni prima del terremoto che ha colpito Turchia e Siria:

Conclusioni

Come nel caso della fotografia del cane che “veglia” su un essere umano sotto le macerie, anche la foto del bambino piangente è una foto stock. Una messinscena, del tutto in buona fede, che però viene fatta circolare attribuendola falsamente al terremoto in Turchia e Siria.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

