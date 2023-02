No! Questo palazzo in una zona residenziale non è crollato durante il terremoto in Turchia

Il terremoto in Turchia e Siria ha dato il via a una considerevole diffusione di video e foto decontestualizzate. Nei precedenti articoli di Open Fact-checking abbiamo riscontrato immagini provenienti da altri Paesi spacciati per turchi o siriani, o estremamente datate che non riguardano affatto il recente sisma del 6 febbraio 2023. Tra i video che circolano c’è quello dove si osserva quello che sembra un centro residenziale di lusso, con tanto di piscine, con in fondo un enorme edificio che crolla. La clip non riguarda affatto la Turchia o la Siria, ma gli Stati Uniti.

Ecco uno dei post che condivide il video decontestualizzato con un lungo testo che inizia così:

Attraverso una ricerca per fotogrammi, riscontriamo che il video risale al 2021 e riguarda il crollo di un condominio di Surfside, appena fuori Miami.

Ecco il video completo, intitolato «Video shows South Florida building collapse». pubblicato il 24 giugno 2021 dal canale Youtube di Fox 13 Tampa Bay con la seguente descrizione:

One person is dead and a massive search and rescue effort is underway after a high-rise condo collapsed in Surfside, Florida.

Here’s a view of the Champlain Towers South collapse, as seen from a neighboring building. Via WSVN.