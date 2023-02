Terremoto in Turchia, salvata una bimba di 18 mesi dopo 56 ore sotto le macerie. Erdogan ammette: «Abbiamo avuto problemi nei soccorsi»

L’agenzia stampa turca Anadolu, nell’ultimo aggiornamento pubblicato verso ora di pranzo di mercoledì 8 febbraio, parla di almeno 8.574 morti e 49.133 feriti in dieci province del Paese. Da quando, lunedì scorso, il Paese è stato colpito da diverse scosse di terremoto, due delle quali hanno superato magnitudo 7, sono stati già innalzati 77 ospedali da campo. Nella tragedia, una bella notizia arriva dalla provincia di Kahramanmaras. Questa mattina le squadre di soccorso sono riuscite a estrarre viva dalle macerie una bambina di 18 mesi. Ha resistito circa 55 ore sotto i detriti della sua abitazione crollata. Merito della madre, Yeliz Kiraccakali. La donna di 23 anni, che al momento si trova ancora sotto le macerie e lotta per salvarsi, è in contatto vocale con i soccorritori. Ha raccontato loro di aver tenuto in vita la sua bambina allattandola al seno.

Il video del salvataggio della bimba di 18 mesi

Erdogan: «Abbiamo mobilitato tutte le nostre risorse»

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan sta visitando i luoghi colpiti dal sisma. Ai giornalisti, ha rilasciato alcune dichiarazioni a commento delle critiche sulla lentezza dei soccorsi. Alcune aree terremotate, infatti, sono state irraggiungibili per diverse ore dopo le prime scosse. «Inizialmente ci sono stati problemi negli aeroporti e sulle strade, ma oggi le cose stanno diventando più facili e domani sarà ancora più facile – ha ammesso -. Abbiamo mobilitato tutte le nostre risorse. Lo Stato sta facendo il suo lavoro».

