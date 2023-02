Siria, la bambina salvata dopo 40 ore sotto le macerie del terremoto – Il video

Nelle zone devastate dal terremoto in Siria e Turchia una bambina di circa 8 anni è stata salvata dopo essere rimasta intrappolata sotto le macerie per 40 ore a Salqin, una città nel nord ovest della Siria. Le immagini mostrano il recupero stanotte da parte dei soccorritori della bambina con gli occhi sbarrati per lo choc ma in buone condizioni di salute. Intanto il bilancio delle vittime del violento terremoto che ha colpito la Turchia e la Siria è salito a più di 9.500 morti. Secondo i dati ufficiali in Turchia le vittime accertate sono 6.957 e in Siria 2.547, per un totale di 9.504. Altri salvataggi sono stati effettuati nella notte. Una donna di cui al momento si conosce solo il nome, Zeliha, è stata estratta viva da sotto le macerie dopo 53 ore nella città di Kahramanmaras, vicina all’epicentro del sisma. Nove ore prima ad Antalya, nella provincia dell’Hatay, un bambino di due anni, Muhammed, è stato trovato vivo dopo 44 ore trascorse sotto le macerie e salvato. Il piccolo ha ricevuto dell’acqua dalle mani dei soccorritori che lo hanno estratto dalle macerie dell’edificio in cui viveva. Sempre nell’Hatay un giovane insegnante è stato estratto alle prime luci dell’alba dopo 49 ore trascorse sotto le macerie.

