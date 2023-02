Sanremo 2023, Rosa Chemical – «Made in Italy»

Classe 1998, originario di Grugliasco, in provincia di Torino. Tra le new entries del 73esimo Festival di Sanremo c’è anche il rapper Rosa Chemical, pseudonimo di Manuel Franco Rocati. La sua carriera musicale inizia a fine 2018, quando pubblica il singolo Kournikova. Il rap, però, non è l’unica strada scelta dal giovane torinese. Sempre nel 2018, Rosa Chemical inizia a lavorare come modello per Gucci, mentre firma anche alcune opere di street art. Nel 2019 il primo EP, intitolato OKAY OKAY !!, di cui fanno parte anche i singoli Long Neck e Facciamolo. Con il tempo, l’estetica di Rosa Chemical si fa più trasgressiva, assimilabile per certi versi allo stile di Achille Lauro. Nel 2020, il rapper piemontese pubblica il suo primo LP, Forever, preceduto dai singoli LOBBY WAY e BOHEME. Un anno più tardi, esce il repack dell’album, che contiene cinque nuove tracce e una collaborazione con Guè Pequeno ed Ernia. Il 4 febbraio 2022 sale sul palco dell’Ariston come ospite per la serata del Festival dedicata alle cover e ai duetti. Insieme a Tananai, Rosa Chemical riarrangia il brano A far l’amore comincia tu di Raffaella Carrà, ribattezzato semplicemente Comincia tu. Questa volta, il rapper torinese si prepara per tornare a Sanremo da protagonista, presentando il brano inedito Made in Italy.

Damn, fratello

Ma siamo l’Italia anche oggi, la stiamo salvando

Vai Bdope, fammi sentire quanto sei italiano

Dimmi come si fa

A restare fedeli

Sex boy ma non parlo americano

Per i tuoi sono il tipico italiano

Uh Ah



Tu sai che non è la cosa giusta

Finché la vicina non ci bussa

Finché non sente le urla

Uh Ah Maaa (ahh)

Le canzoni d’amore

Sono meglio stonate

Te le canto così

Ai ai ai ai Ai



Nel momento piccante

Ti messaggia l’amante

Ma va bene così

Ti piace

Che sono perverso e non mi giudichi

Se metterò il rossetto in ufficio lunedì

Da due passiamo a tre

Più siamo e meglio è

Ci dicono di no



E adesso ci lasciate fare

Il sesso (made in Italy)

L’amore (made in Italy)

Il sogno (made in Italy)

La storia (made in Italy)



Sono un bravo cristiano

Ma non sono cristiano

Tu vuo’ fa l’americano

Io voglio morire da italiano

Io voglio una vita come Vasco

Stringere la mano a Celentano

Ti voglio nuda col calzino bianco



L’uomo vitruviano

Io sono il tuo Leonardo

E a ma ma marama

Sì le piaccio (eh)

E pa pa parapa

Non gli piaccio

A te

Te

Te piace un altro

E okay

Nel mio letto c’è spazio

Maaa

Le canzoni d’amore

Sono meglio stonate

Te le canto così

Ai ai ai ai ai



Nel momento piccante

Ti messaggia l’amante

Ma va bene così

Ti piace

Che sono perverso e non mi giudichi

Se metterò il rossetto in ufficio lunedì

Da due passiamo a tre

Più siamo e meglio è

Ci dicono di no



E adesso ci lasciate fare

Il sesso (made in Italy)

L’amore (made in Italy)

Il sogno (made in Italy)

La storia (made in Italy)

Ehm ehm

Babababadibubum

Babababadibubum

Badabadabidababa badibubum

Babababadibubum

Hey sexy lady

Babababadibubum

Badabadabidababa badibubum

Ahah



Ti piace

Che sono perverso e non mi giudichi

Se metterò il rossetto in ufficio lunedì

Da due passiamo a tre

Più siamo e meglio è

Ci dicono di no



E adesso ci lasciate fare

Il sesso (made in Italy)

L’amore (made in Italy)

Il sogno (made in Italy)

La storia (made in Italy)

La festa (made in Italy)

La voglia (made in Italy)

I piedi (made in Italy)

L’Italia (made in Italy)