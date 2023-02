Zelensky arriva a Londra, alle 15 l’intervento a Westminster

E’ atterrato nel Regno Unito a bordo di un aereo militare britannico (della Raf) il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, atteso oggi pomeriggio alle 15 ora italiana a Westmister per un intervento davanti al Parlamento. E’ la prima volta che Zelensky visita un paese europeo dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, quasi un anno fa. Atteso, in particolare, l’incontro con il premier Rishi Sunak. Il programma prevede, oltre all’intervento al Parlamento, un incontro con militari di Kiev addestrati nel Regno. Quindi, il saluto al re Carlo III. Dal punto di vista britannico sarà l’occasione per rinnovare l’impegno per l’espansione dei programmi di addestramento a piloti e marines ucraini, oltre alla fornitura di armi a lungo raggio e al rafforzamento delle sanzioni contro persone e società russe.

Foto: L’incontro a novembre 2022 a Kiev tra Zelensky e Sunak | Ansa

