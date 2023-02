No! Questo cartellone pubblicitario “polacco” contro l’Ucraina non esiste: è un fotomontaggio

Circola la foto di un cartellone in lingua polacca dove viene contestato l’aiuto all’Ucraina contro l’invasione da parte della Russia. Nell’immagine si legge «To nie naszawojna», ossia «Non è la nostra guerra». A diffondere la foto sono stati siti russi e polacchi, ma questi ultimi dimostrano di non conoscere neanche il loro stesso Paese. Si tratta di un fotomontaggio, la stessa immagine risulta utilizzata in diverse occasioni (e non è stata scattata in Polonia).

Analisi

Ecco uno dei post che circolano online con la foto, in questo caso pubblicato nel gruppo Facebook “Per chi Ama la Russia, notizie a tutto tondo“:

“Questa non è la nostra guerra” La pubblicazione online polacca naTemat ha trovato manifesti pubblicitari contro il sostegno delle forze armate ucraine per le strade di Częstochowa. I media hanno subito denunciato il loro autore di “opinioni filo-russe”, anche se hanno subito spiegato che aveva lavorato a lungo nella squadra di Anthony Macherevich, un russofobo ed ex ministro della Difesa della Polonia. (ukraina_ru)

Lo stesso testo è stato utilizzato per la pubblicazione della foto in altri post (qui e qui):

L’anomalia, la fonte e la diffusione russa

La prima anomalia che risulta in questa storia è la mancanza di altre immagini di questo presunto cartellone pubblicitario, una situazione simile accaduta anche in passato come nel caso del falso manifesto che invitava a segnalare chi consumava troppo gas in Svizzera (ne parliamo qui). Tra i primi a pubblicare l’immagine è il sito polacco Natemat.pl:

A diffondere la foto è stata la testata russa Pravda.ru in un articolo del 3 febbraio 2023 dal titolo «La Polonia ha iniziato a umiliare gli ucraini posizionando cartelloni pubblicitari».

La falsità dimostrata da un sito russo

Yandex è un motore di ricerca russo. Proprio grazie a questo, attraverso il suo servizio di ricerca immagini, riscontriamo altre foto identiche senza però il cartello anti ucraino:

Tra i risultati della ricerca troviamo un video Youtube pubblicato il 14 aprile 2018:

L’immagine è la stessa, basta osservare gli alberi e le auto. Ecco un confronto tra la foto del fantomatico cartello anti ucraino e uno con una pubblicità russa pubblicato dal sito Freelance.ru: le posizioni sono identiche.

Non si tratta neanche della Polonia

L’immagine è disponibile su un sito chiamato Mediamodifier.com, dove viene indicata l’origine: «What city is this you ask? It’s Tallinn, the capital of Estonia. The picture here is taken on the main road at the time of the peak-hour traffic». Insomma, non si tratta di una foto scattata in Polonia, ma in Estonia.

L’edificio in fondo è il “Fahle House” di Tallin.

Proprio grazie a questo dettaglio possiamo geolocalizzare l’area dello scatto. Ecco lo screenshot da Google Street View con uno scatto risalente al 2014:

Conclusioni

L’immagine diffusa con il fantomatico cartellone polacco contro l’Ucraina è un fotomontaggio. A dimostrare ciò è sia l’esistenza della stessa identica foto in pubblicazioni precedenti al periodo dell’invasione russa in Ucraina e il fatto che non sia possibile uno scatto del genere in Polonia, in quanto la foto ritrae la capitale dell’Estonia.

