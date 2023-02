Perché Mattarella è andato a Sanremo: i presunti contatti con Benigni e la vera missione del presidente per il 2023

La presenza nel pubblico di Sergio Mattarella alla prima serata del Festival di Sanremo ha generato qualche discussione. Anche se forse grazie all’inquilino del Quirinale è arrivato il record di share. I mugugni dei consiglieri Rai, che non erano stati informati per ragioni di sicurezza, hanno fatto poco rumore. Così come le parole di Matteo Salvini, che ha concesso al presidente della Repubblica il «diritto di svagarsi per una sera». Il quirinalista del Corriere della Sera Marzio Breda però oggi offre qualche elemento in più per capire perché Mattarella è andato a Sanremo. Partendo dalla smentita di una fake news. Alcuni giornali infatti hanno parlato di contatti tra il presidente e Roberto Benigni. Per decidere i temi del suo intervento sulla Costituzione. In chiave, ovviamente, antigovernativa.

Il presidente e il comico

Non è invece andata così. E il Quirinale lo spiega con un esempio: Mattarella non si è mai permesso di dettare l’agenda al Parlamento. Quindi perché avrebbe dovuto dettarla a un comico? Ma la presenza al festival di Mattarella si lega invece al 75 esimo anniversario della Costituzione che cade quest’anno. Il presidente ha deciso che quest’anno ne parlerà spesso, spiega Breda. Con messaggi diversi ma insistendo sui principi cardine. E ancora: il quotidiano spiega che la presenza di Mattarella al Festival per molti è stata l’occasione per togliersi quell’aura distaccata e impermeabile alle emozioni. Quella di una sfinge. Invece Mattarella si è messo la mano sul cuore, commosso, sentendo citare suo padre, il costituente Bernardo. E ha salutato Benigni dietro le quinte, mentre Gianni Morandi intonava solo per lui le strofe di una vecchia canzone siciliana.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: