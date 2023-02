Prorogato fino a giugno lo smart working per genitori e lavoratori fragili

E’ stato prorogato fino al 30 giugno 2023 lo smart working per i lavoratori fragili e per i genitori con figli minori di 14 anni. La possibilità di usufruire dello smart working in questo caso supera l’assenza di accordi individuali ed è prevista «a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione». L’emendamento per il Milleproroghe, presentato da Antonio Nicita del Pd, è stato approvato all’unanimità dalle commissioni Bilancio e Affari costituzionali del Senato.

