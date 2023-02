Dall’imbarazzo per Angelo Duro allo scontro tra Codacons e Fedez: i migliori meme della seconda serata di Sanremo

Non solo la stampa, anche il mondo del web ha lamentato una seconda serata di Sanremo 2023 un po’ moscia. Ma questo non ha impedito ai meme di scatenarsi. «Io che aspetto che succeda qualcosa durante la seconda serata», recita uno di questi. Non c’è stato ieri sera, 8 febbraio, un Blanco che ha distrutto la scena dell’Ariston prendendo a calci i fiori, ma qualcosa ha comunque catturato l’attenzione dei mematori. Fedez in testa. Dal Codacons alla ministra per la Famiglia Eugenia Roccella, il rapper ha cantato Problemi con tutti (Giuda) accompagnata da un freestyle che ha preso di mira alcuni politici e non solo. E, di conseguenza, sono stati molti i meme sul web per questa esibizione, soprattutto sull’attacco al Codacons, conflitto che va avanti da diverso tempo e da sempre nel mirino dell’ironia social. Un grande ritorno sul palco: gli Articolo 31 con Un bel viaggio. Due outfit che hanno sorpreso per il colore: entrambi erano total white. E nell’immediato c’è chi li ha paragonati a due papi. Se la serata si è svolta in modo piuttosto equilibrato, senza esagerati picchi di tensione, a far drizzare le orecchie degli ascoltatori è stato Instagram, andato in down per alcuni minuti nel bel mezzo della serata. Non manca così chi tira in ballo (ironicamente) «i poteri forti». Tornato in vita Meta, è stato il turno di Angelo Duro, il comico che ha fatto gelare il pubblico dell’Ariston e il web, che da subito ha ideato una serie di meme per rappresentare l’imbarazzo che avrebbe provocato in platea e dietro gli schermi televisivi.

