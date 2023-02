Sanremo, la scaletta definitiva della terza serata. Gli orari previsti per Maneskin, Gué Pequeno e Alessandro Siani

Terza serata del Festival di Sanremo, si parte. Il via sarà come sempre poco dopo la fine del Tg1, attorno alle 20.43. Una lunga nottata in questo giovedì 9 febbraio, dedicata a rivedere sul palco e riascoltare tutti e 28 i brani in gara per la vittoria della 73esima edizione della kermesse. Dopo la prima esibizione di ciascuno, da questa sera anche il pubblico a casa potrà iniziare ad esprimere il suo gradimento per il proprio artista o artisti preferiti. Dall’inizio della terza serata – ricorderà il conduttore Amadeus – si apre infatti il televoto (via telefono allo 894.001 oppure via sms al 475.475.1), così come il voto della giuria demoscopica, che peseranno entrambi in modo identico al 50%. Dalle 20.50, dunque, il via alla scorpacciata musicale con la seconda esibizione di tutti gli artisti. Partenza dal fondo, con le ultime due artiste ad essersi esibite – ieri sera -, Paola & Chiara. Chiusura, poco prima delle 2 di notte, con Will. Cinque ore piene di sfida a distanza tra i 28 cantanti in gara, dunque, per chi non vorrà perdersi neppure un attimo della serata. Ad affiancare Amadeus e Gianni Morandi alla conduzione sarà questa sera la pallavolista italiana Paola Egonu, protagonista oggi di uno scontro a distanza al veleno con il leader della Lega Matteo Salvini. Il suo monologo personale è in programma alle 23.45

Ospiti di grido

Il momento probabilmente più atteso dai fan italiani e non solo arriverà però – a rigore di scaletta – un minuto prima delle 22, quando a calcare di nuovo il palco dell’Ariston saranno i Maneskin, vincitori trionfali dell’edizione 2021. La band che ha sbancato anche negli Usa canterà due dei suoi successi più acclamati – I wanna be your slave e Zitti e buoni – e poi ancora The loneliest e Gossip. Prepararsi all’impatto (la scenografia dovrebbe essere al sicuro). Pochi minuti dopo sarà la volta di Sangiovanni, che si esibirà sul palco insieme a Gianni Morandi. E poi ancora, a seguire, di Annalisa, che canterà in esterna sul palco in piazza a Sanremo del Suzuki Stage. Verso le 23.30, nuova performance canora esterna – in diretta dalla Costa Smeralda – con l’esibizione che si preannuncia scatenata di Gué Pequeno. Per i nottambuli, ci sarà spazio ancora anche per Massimo Ranieri, che dopo la performance a tre di ieri sera con Al Bano e Morandi, tornerà sul palco in compagnia di Rocío Muñoz Morales, co-protagonista con il cantante di una nuova fiction. Il finale di serata – brani in gara a parte – sarà affidato ad Alessandro Siani: palco per tutti per lui pochi minuti dopo l’una. Poco prima, una chicca inserita all’ultimo minuto nella scaletta della terza serata: l’omaggio speciale di Amadeus con l’orchestra del teatro Ariston al grande compositore Burt Bacharach, scomparso oggi all’età di 94 anni.

