Morto Burt Bacharach, il compositore da tre premi Oscar che ha fatto la storia del pop gentile

«Ho sempre cercato di creare canzoni che fossero come mini-film», disse una volta Burt Bacharach. Alla cinematografia in senso stretto è legata una parte cospicua del successo del compositore statunitense, morto oggi, 9 febbraio, nella sua casa di Los Angeles. Aveva 94 anni. Pianista, produttore musicale, autore, icona pop. La carriera di Bacharach, dopo anni di studio alla McGill University ed alla Mannes School of Music, decolla nel 1958, quando la sua canzone, Magic Moments, viene interpretata da Perry Como. Comincia a quel punto la collaborazione con il paroliere Hal David che, in un ventennio, darà vita ai successi del calibro di Anyone Who Had a Heart, Do You Know the Way to San Josè, I Say a Little Prayer, The Look of Love e Walk On By. Il suo stile è stato descritto come un pop gentile, ma dirompente quando si è trattato di scalare le classifiche internazionali. La produzione di Bacharach per il cinema l’ha portato a vincere tre premi Oscar e sei Grammy. Inserito all’unanimità tra i compositori più grandi del XX secolo. Il prossimo tre marzo, sarà pubblicata una riedizione dell’album Painted from Memory del 1998.

