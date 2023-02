Gasparri delude, Decaro paga la faringite: Fratelli d’Italia trionfa anche a «Sanremo da Pecora», il Festival dei politici-cantanti – Il video

Mentre sul palco dell’Ariston entra nel vivo la gara per il Festival musicale più seguito dagli italiani, negli studi di Rai Radio1 si è disputata, sempre a colpi di ugola, un’altra competizione senza esclusione di colpi: quella tra politici di ogni schieramento, per un giorno davanti al microfono in versione canora, organizzata dalla trasmissione Un Giorno da Pecora. La quarta edizione de Un Sanremo da Pecora 2023, firmata e condotta dagli studi Rai di via Asiago da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, ha visto affrontarsi sul palco politico-musicale una line-up rigorosamente bipartisan: dal vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri (Forza Italia) al governatore della Toscana Eugenio Giani (Pd), passando per il capogruppo al Senato di Fratelli d’Italia Lucio Malan. E ancora le deputate M5S Vittoria Baldino e Patty L’Abbate, il sindaco di Bari e presidente Anci Antonio Decaro e il vicepresidente della Camera (Fi) Giorgio Mulè.

Ruoli inediti

Non tutti i politici, a dire il vero, hanno impugnato il microfono: il viceministro alla Giustizia Paolo Sisto, per esempio, ha suonato la tastiera per l’Orchestrina di Un giorno da Pecora, mentre il governatore del Molise Donato Toma ha sfoderato il suo talento da chitarrista. La competizione canora si è svolta al cospetto di una giuria di tuto rispetto, composta dal regista Pupi Avati, dalla presentatrice Simona Ventura e dal commentatore sportivo Ivan Zazzaroni. Comparsata inedita anche per l’ex premier Lamberto Dini, chiamato a vigilare sui voti e a certificare la vittoria finale.

La gara

A inaugurare la gara canora è stato l’inedito duetto tra compagni di partito Gasparri-Toma, sulle note briose di Azzurro. Ha fatto seguito Patty L’Abbate, con una scelta internazionale: «pur non avendo alcun legame col Brasile», la deputata pentastellata ha scelto di scatenarsi sulle note di The girl from Ipanema (di Antonio Carlos Jobim & Vinicius de Moraes), ricevendo una standing ovation bipartisan da pubblico e colleghi. Malan ha invece puntato sulla musica tricolore, esibendosi con Pugni chiusi di Luciano Beretta, Gianni Dall’Aglio e Ricky Gianco.

E se Vittoria Baldino ha invece scelto un gran successo di Nada, Ma che freddo fa, un più scanzonato Giorgio Mulè si è scatenato sulle note di Quando, quando, quando. Tanto coinvolgente quanto stonato Eugenio Giani, con I ragazzi della via Gluck, che lo ha trasformato nel «Tananai dell’edizione» portandolo ad aggiudicarsi l’ultimo posto nella classifica finale. Penultima in gara, la Lady Gaga di Forza Italia: Matilde Siracusano con Always remember us this way, originariamente cantata dall’artista statunitense e da Bradley Cooper. L’ultima esibizione è stata invece quella di Antonio Decaro, reduce da una recente faringite, che non gli ha impedito di intonare le note di Io vagabondo, dei Nomadi.

And the winner is…

Solo tre dei politici che si sono esibiti, come nel Festival “vero”, hanno raggiunto la fase finale della competizione, quella in cui si aggiudicava la vittoria finale: Siracusano, L’Abbate e Malan, tornati sul palco per strappare la vittoria cantando una seconda canzone. Le scelte sono state, rispettivamente, Shallow (Lady Gaga), E se domani (Mina) e Meraviglioso (Domenico Modugno). E proprio quest’ultima esibizione ha decretato il trionfo di Lucio Malan: il capogruppo di FdI al Senato ha convinto i giudici ad assegnargli la coppa di Sanremo da Pecora 2023, ‘certificata’ dal ‘notaio’ d’occasione Dini. La versione completa di Sanremo da Pecora andrà in onda venerdì 10 febbraio alle 13.30 su Rai Radio1 e sarà disponibile anche su Raiplay.

