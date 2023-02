La Russia: «Le “distrazioni” del vecchio Biden possono portarci alla Terza Guerra Mondiale»

L’Occidente vuole distruggere la Russia come Hitler e Napoleone. Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov attacca «coloro che hanno deciso di infliggere una sconfitta strategica alla Russia, hanno deciso di adottare la triste esperienza di Napoleone e Hitler. Dichiarando apertamente l’obiettivo di distruggere la Russia o indebolirla il più possibile. Le loro richieste per lo smembramento della nostra patria stanno diventando sempre più forti». Ma, afferma il ministro, in un’intervista a Ria Novosti, «è chiaro che non solo sopravviveremo ma usciremo da questo confronto ancora più forti». E si fa sentire anche il vicepresidente del consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev: «Il vecchio Biden sembra che sia pronto per un secondo mandato. Cosa è stato notato sul primo: confonde nomi, cognomi, date e si perde nel proprio ufficio; conserva documenti segreti nel garage della sua abitazione personale; ha speso più di cento miliardi di dollari in un Paese al collasso. Ma scarica tutti i problemi economici degli Stati Uniti sulle macchinazioni della Russia. Può iniziare una terza guerra mondiale a causa della sua distrazione», scrive sul suo canale Telegram.

