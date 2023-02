Sanremo 2023, Peppino Di Capri riceve il premio alla carriera a 83 anni: «Meglio tardi che mai» – Il video

Le bollicine della musica più famose del mondo fanno il loro ingresso al Festival di Sanremo. Nella 73esima edizione si celebra il grande Peppino di Capri, che al pianoforte suona e canta la sua celebre Champagne. «Lo chiamavano il re del twist perché fu il primo a introdurlo in Italia», ricorda Gianni Morandi prima di annunciarlo, «si distingueva perché aveva un modo tutto suo di cantare. Prendeva le canzoni napoletane e le rendeva moderne». Il cantante napoletano ha vinto il Festival in due occasioni, nel 1973 e nel 1976, rispettivamente con Un grande amore e niente più e Non lo faccio più. L’Ariston si alza in piedi per applaudirlo, prima dell’arrivo del sindaco e del vicesindaco che gli consegnano il Premio Città di Sanremo alla carriera. «Ci tenevo tanto: meglio tardi che mai», scherza l’83enne di Capri.

