Allarme a Sanremo, trovato sospetto pacco bomba a 500 metri dal Teatro Ariston

Un sospetto pacco bomba è stato rinvenuto oggi pomeriggio dalle forze dell’ordine in una strada del centro di Sanremo. Lo confermano fonti di polizia, dopo che la notizia era stata riportata in prima battuta da La Stampa. Sarebbe stato un agente di polizia a rinvenire l’ordigno rudimentale a circa 500 metri di distanza dal Teatro Ariston, dove in questi giorni è in corso la 73esima edizione del Festival. Una fonte qualificata ha confermato all’Ansa che sono in corso accertamenti per verificare il potenziale esplosivo del pacco. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che l’oggetto ritrovato sia un borsello che conteneva dei proiettili, forse polvere da sparo e una sorta di miccia o di innesco. Ma mancava una componente per rendere il pacco esplosivo. Per questo gli investigatori, riporta il quotidiano torinese, ipotizzano che si sia trattato di un gesto dimostrativo. Ipotesi confermata dal fatto che l’ordigno non fosse stato nascosto, bensì posizionato vicino a un palazzo e a pochi centimetri dalla ruota di uno scooter. Nel frattempo, alla vigilia della penultima serata della kermesse canora, l’area del ritrovamento è stata messa in sicurezza e inaccessibile al pubblico.

