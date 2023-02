Sanremo 2023, Lazza ha già vinto: almeno su Spotify. Straccia i competitor italiani ed entra nella Top 50 globale degli ascolti

Con il suo album “Sirio”, Lazza raggiunge anche il record di permanenza in vetta alla classifica FIMI: 19 settimane. Non succedeva da 12 anni, con Vasco Rossi

Mancano poco più di 24 ore alla chiusura della 73esima edizione del Festival di Sanremo, ma è sulle classifiche delle principali piattaforme di streaming che è già possibile capire quali sono (e continueranno ad essere) i brani più ascoltati della kermesse. Ad aggiudicarsi la vetta della classifica nella Top 50 Italia su Spotify è al momento il brano di Lazza, Cenere, che è anche l’unico pezzo sanremese entrato dritto nella Top 50 Global, ad un ragguardevole 40esimo posto. C’era da aspettarselo: il suo ultimo album Sirio, pubblicato l’8 aprile 2022, ha raggiunto quota 800 milioni di stream e proprio oggi, 10 febbraio, conquista per la diciannovesima settimana la vetta della classifica degli album più venduti del nostro Paese, oltre ad essere al primo posto della chart Vinili. Quello raggiunto dall’artista è un record di permanenza nella prima posizione che entra dritto negli annali delle classifiche FIMI/GfK: non si registrava da ben 12 anni, con Vasco Rossi. Un risultato importante per il pianista milanese, che si è formato studiando musica classica al prestigioso conservatorio Giuseppe Verdi, e che vede ora consolidare la sua posizione di rapper italiano nella scena musicale italiana, ma anche internazionale. Quest’ultima spinta anche dalle numerose collaborazioni con artisti di fama mondiale, quali Tory Lanez e French Montana. Sta di fatto che non è da tutti trovarsi a due posizioni da Eminem e davanti agli Imagine Dragons. Insomma, pare proprio di poter dire: Lazza è sin qui la rivelazione musicale di questo Sanremo 2023. Quanto meno perr quel pubblico generalista che prima di salire sul palco più famoso d’Italia non avesse la minima idea di chi fosse.

