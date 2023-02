Le suore in trasferta a Sanremo? Sono fan e vecchie amiche di Morandi: «Gianni, stai andando forte!» – Il video

Il gruppo di suore che nella giornata di oggi, 10 febbraio, è stato sorpreso dall’artista di strada Metroman a passeggiare sul lungomare sanremese e ha dato vita a un ballo improvvisato, non si trovava sul posto per caso. A condurle nella città che in questi giorni sta ospitando il Festival della canzone italiana non è stata solo una generica passione per la musica, ma anche un’amicizia di vecchia data con uno dei protagonisti di questa 73esima edizione. Ovvero Gianni Morandi, che sta affiancando in questi giorni il direttore artistico Amadeus nella conduzione della kermesse musicale. Sembra infatti che le religiose abbiano conosciuto il cantante in svariate occasioni legate alla beneficenza, e che siano partite da Bologna appositamente per salutarlo. Lo conferma proprio una di loro, che in un video-messaggio afferma: «Gianni! Sono la madre superiora. Domattina partiamo alle 6 da Bologna con tutte le consorelle, e veniamo a Sanremo, per abbracciarti e cantare con te». La clip si conclude appunto cantando, a metà tra un incoraggiamento e una citazione: «Stai andando forte, apri tutte le porte»…

