Le suore in trasferta a Sanremo pazze del Festival, l’incursione di Metroman: karaoke a squarciagola – Il video

Non poteva mancare per il Festival di Sanremo anche Metroman, tra i più popolari artisti di strada che imperversa su metropolitane e strade del centro d’Italia. Nicolò Modica, classe 1980, è arrivato proprio nella città ligure durante il Festival, provando a far cantare e, perché no a ballare, chiunque gli capiti a tiro. Tra i suoi bersagli più riusciti finora a Sanremo c’è stato un gruppo di suore di Bologna, in trasferta in Liguria. Metroman si è avvicinato alle religiose con la sua solita cassa sulle spalle e urlando al microfono ha fatto partire il brano Splash del duo siciliano Colapesce e Dimartino al grido di «Ma che mare! Ma che mare!». E le suore che si trovavano a spasso proprio sul lungomare sanremese non si sono fatte pregare: via i giacconi e parte il ballo attorno a Metroman, che incredulo si fa anche un selfie. Interviene anche una suora con la chitarra, prontissima da accompagnare quel karaoke improvvisato a sguarciagola sotto il sole ligure.

