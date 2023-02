Lo stupore di Mr. Rain davanti alla classifica, è già fenomeno sui social: i dubbi sul coro dei bambini se va in finale – I video

«Non so bene come spiegarmi questa risposta. Credo dipenda dalla magia che si è creata tra me, il coro dei bambini, l’orchestra», ha dichiarato il cantante

Il Festival di Sanremo si avvicina al penultimo appuntamento di questa 73esima edizione, e se la finale avverrà solo domani, 11 febbraio, è già possibile tirare bilanci sommari. Per esempio riguardo l’inaspettato successo di un artista che è riuscito a conquistare il pubblico, sebbene il suo nome non fosse tra i più sdoganati: Mr. Rain, in gara con Supereroi, che canta accompagnato da un coro di bambini. Al termine della terza serata, infatti, il cantautore e rapper di Desenzano sul Garda, classe 1991, si è ritrovato sul podio della classifica generale provvisoria, subito dopo Marco Mengoni e Ultimo.

Boom di ascolti

Un successo determinato dalle preferenze espresse dalla giuria demoscopica e dal televoto, che certifica il gradimento degli spettatori nei confronti della sua performance, già intuibile dal picco di ascolti registrato l’8 febbraio proprio in occasione dell’esibizione. E che si riflette sui social, dove l’audio di Supereroi è già trend: su Tiktok, per esempio, quasi 10mila persone hanno già cantato sulle note del brano. Mentre la classifica giornaliera Top 50 Italy di Spotify Italia gli assegna la medaglia d’argento, con 1.307.785 stream, secondo solo a Cenere di Lazza.

Un «boom» che sembra aver colto di sorpresa lo stesso Mr. Rain, secondo quanto riporta il Corriere della Sera: «Non so bene come spiegarmi questa risposta. Credo dipenda dalla magia che si è creata tra me, il coro dei bambini, l’orchestra – ha dichiarato -. E poi perché ho portato un pezzo di me stesso su quel palco. È un sogno che avevo da così tanto e che ora si è realizzato. Come in un film. E stamattina mi sono svegliato con un sorriso».

«E se qualcuno ha voluto vedere una ruffianata – ha aggiunto in riferimento alla scelta di portare sul palco un coro di bambini -, anche per passare sempre prima di mezzanotte, sappia che nel 70% delle mie canzoni, dal 2015 a oggi, ho sempre usato un coro. In particolare, penso che una cosa detta da un bambino abbia un peso specifico superiore e quando c’è un argomento a cui tengo particolarmente, come questo di “Supereroi” che parla di depressione, inserisco i bambini». Ma questa porta anche ad alcuni dubbi legati all’eventualità che il cantante arrivi in finale, quindi dovrà esibirsi a ora tarda: rinuncerà ai bambini? E in quel caso, ne risentirà in termini di televoto?

