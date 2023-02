Levante porta a Sanremo le primarie Pd. Poi lo smacco a Laura Pausini: «Ci canti Bella ciao?» – Il video

Al Festival di Sanremo si affacciano anche le primarie per la segreteria del Pd, con l’endorsement di Levante che non teme di sbilanciarsi. Incalzata dai giornalisti durante un incontro in sala stampa, la cantante ha lanciato un saluto con citazione: «Volevo dire “ciao bella” a Elly Schlein. L’adoro tanto . E quindi… in bocca al lupo!». Ed è infatti la stessa europarlamentare dem a rilanciare il video sui social. Levante serve un assist irrinunciabile ai giornalisti presenti, che al quel punto la sfidano a cantare proprio Bella ciao. Alla sfida segue anche una provocazione, per vincere del tutto le resistenze della cantautrice: «Un po’ più di coraggio della Pausini dai…». Il riferimento è alla polemica che aveva travolto la cantante italiana in Spagna, quando si era rifiutata di cantare Bella ciao durante un’ospitata a El Hormiguero, un celebre quiz Tv spagnolo: «È una canzone molto politica – aveva detto Laura Pausini a proposito del canto partigiano – e io non voglio cantare canzoni politiche». Levante invece è sembrata per niente riluttante all’idea e dopo un breve respiro è partita a piena voce intonato Bella ciao tra gli applausi dei presenti.

