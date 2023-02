Il video del sacerdote ortodosso russo che invita i soldati a uccidere i bambini ucraini è un falso (forse doppiamente falso)

Circola un video dove un prete ortodosso russo benedice i soldati durante l’invasione in Ucraina. La clip circola con i sottotitoli in lingua italiana, sostenendo che il sacerdote abbia dichiarato una guerra contro il satanismo e di non fare sconti su donne e bambini. Il volto dell’uomo risulta censurato, così come la voce alterata nascondendo la sua identità. Per quale motivo? Lo spieghiamo in questo fact-check.

Nel corso del febbraio 2023, tra i canali ucraini circola un video in cui si sostiene che un sacerdote ortodosso russo abbia invitato a uccidere donne e bambini ucraini in quanto rappresenterebbero Satana.

Nel video si sostiene che i valori liberali, l’uguaglianza e la democrazia glorifichino l’Anticristo.

Il volto del sacerdote è oscurato e la voce modificata, quasi a voler tutelare la sua privacy.

Il video è stato modificato, sostituendo l’audio con un altro rispetto all’originale circolato a gennaio nei canali filorussi.

Nel video originale c’è una stranezza, infatti in un breve momento il volto del sacerdote viene oscurato come nel video modificato.

Analisi

Il video circola nei canali ucraini e dei sostenitori di Kiev. Tra questi quello di Pravda Gerashchenko in un post di mercoledì 8 febbraio 2023:

Secondo quanto riportato nel post, la fonte del video sarebbe il canale Telegram di Anatoly Stefan “Stirlitz”. Ecco il post, pubblicato lo stesso giorno:

Il video viene condiviso anche in Italia, pubblicato e commentato su Youtube:

La trascrizione del video

Ecco la trascrizione presente nel video sottotitolato in italiano che circola via Whatsapp (nello screenshot sottostante mostriamo la segnalazione):

Molti di voi non torneranno dalla battaglia. Ma le vostre anime non devono essere turbate né devono aver paura. Siamo soldati dell’esercito di Dio, difensori dell’Ortodossia e della nostra grande patria Madre Russia. Dall’altra parte del fronte si sono accampati i servitori del Satana. Nascondendosi dietro varie parole – valori liberali, uguaglianza, democrazia – glorificano l’Anticristo. Non possiamo risparmiare il Satana, indipendentemente dal volto che possa assumere: di un soldato, di una vecchietta o di un bambino. Sono tutti una sola cosa: il frutto dell’Ade. Non tremi la vostra mano mandando la pallottola o l’ordigno contro i nemici di Dio. Vi dicono che è in corso la guerra tra Russia e la Nato, è la battaglia tra il Bene e il Male. È arrivato il momento dell’Armageddon dopo il quale arriverà il Giudizio universale. Voi in questa battaglia state dalla parte giusta, e il Signore non vi dimenticherà visto che siete guidati nella battaglia del Messia in persona. L’esercito di Putin è l’esercito di Dio. Dio è con noi. Dietro di noi c’è la Russia. Non un passo indietro. La vittoria sarà nostra. Amen.

Il video completo senza censure

Attraverso la ricerca per parole chiave in russo, in particolare “preghiera” (“молитвы”) e comunione (“Причастия”), è stato possibile scovare un post Telegram, pubblicato il 30 gennaio 2023 dal canale russo @Andrafanaslive, con il video completo e non censurato:

Riportiamo, per semplicità, la traduzione del post fornita da Telegram:

Soprattutto, non devi scoraggiarti. Essendo qui da molto tempo, una persona inizia a esaurirsi, prima di tutto moralmente. Naturalmente, sia la testa che l’anima hanno bisogno di riposo. Mentre sei qui, dì meno oscenità, ricorda più spesso il Nome di Dio. E il Signore vedrà il tuo lavoro. E così realizzerai un’impresa. Stiamo combattendo il vero satanismo qui. E quello che dovete fare dimostra che siete i soldati di Cristo! Inoltre, grazie a Dio, avete una tale grazia che potete fare la comunione come veri cristiani. Dio ti aiuti in tutto il tuo duro lavoro, il tuo duro servizio. Possa il Signore rafforzare e la Madre di Dio coprire con la sua Copertina. Queste parole sono pronunciate da un vero padre combattente, l’arciprete Svyatoslav Churkanov @otecsvyatoslav , sotto il rombo del cannoneggiamento in direzione Svatovsky, i suoni dei negoziati alla radio e il lavoro delle attrezzature.

Audio e parole diversi dall’originale

Nel video condiviso dagli ucraini sentiamo un audio modificato per “nascoldere” l’identità del sacerdote. Questa non è l’unica manipolazione del video, è la manipolazione: abbiamo chiesto a un madrelingua russo, riscontrando che il discorso non coincide con quello che si sente nel video completo. Ecco un confronto tra le due clip, dove si nota chiaramente che le voci non coincidono:

Di fatto, il sacerdote parla di lotta contro il satanismo e definisce i soldati russi come «soldati di Cristo». Non vi è però il riferimento alle donne e i bambini, presente solo nel video condiviso dai canali ucraini. Insomma, l’audio è stato sostituito con un altro contenente un discorso più elaborato e pesante dal punto di vista etico e morale.

La stranezza nel video originale

Una cosa è certa: nel video modificato il volto del prete è stato censurato per impedire la lettura del labiale.

Nel video originale riscontriamo una stranezza. Intorno al minuto 1:19 il volto del sacerdote viene oscurato come nel video modificato per circa 5 secondi. Questo indica che lo stesso video condiviso dai canali filorussi nel gennaio 2023 è stato alterato anche se per pochi secondi. Ciò potrebbe portare a pensare a una manipolazione programmata del video da farlo poi diffondere nei canali ucraini e dei sostenitori di Kiev, come una “polpetta avvelenata”.

Conclusioni

Il video che circola risulta alterato, dove oltre alla censura dei volti è stato sostituito l’audio con uno che riporta un testo scandaloso mantenendo solo due costanti: l’accusa di satanismo e l’esaltazione dei soldati russi.

