Dalle false immagini sul terremoto in Turchia e Siria alla farina di insetti – Le fake della settimana

Come d’abitudine, vi proponiamo la raccolta dei fact check più interessanti degli ultimi 7 giorni. Si è tornati a parlare di presunti insetti infilati a tradimento nei prodotti alimentari, una vera e propria ossessione collettiva da quando l’Ue ha dato il via libera al consumo di farina di grillo per scopi alimentari: il tema è stato declinato in due bufale, che coinvolgono cioccolatini kinder e Alessandro Cecchi Paone. I fautori della disinformazione sono inoltre tornati, come ormai prevedibile, ad attaccare Volodymyr Zelensky, con un fotomontaggio che lo vorrebbe protagonista di un carro di carnevale dal dubbio gusto. Ma abbiamo esaminato anche il caso di quella che potrebbe essere una «polpetta avvelenata». Ai temi ricorrenti se ne sono purtroppo aggiunti altri, drammatici, riguardanti il devastante terremoto che ha colpito la Turchia e la Siria.

