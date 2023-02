Fedez (visibilmente brillo) sta per raccontare un segreto intimo e Chiara Ferragni gli sbatte giù il telefono – Il video

A mezzanotte in punto, Fedez cerca di coinvolgere la moglie Chiara Ferragni in una diretta Instagram. Prima le fa i complimenti – «Hai superato le mie aspettative» – poi vuole raccontare una gaffe fatta oggi, quando i due si sono incontrati dopo giorni di distanza. Lei capisce al volo di cosa si tratta e prova a fermarlo: «Sei brillo!». A suggerire che il rapper potrebbe alzato un po’ il gomito c’è anche la bottiglia di vino che compare in basso nel video. In ogni caso, Fedez sembra non demordere. A quel punto, Ferragni lo stronca: «Vabbe, amore, chiamami quando hai finito», scrive l’influencer appena prima di abbandonare la diretta. Un bel problema per Fedez, che alle 2 è atteso alla festa post-puntata organizzata da Marco Mengoni. E anche lì scorreranno bollicine a fiumi…

Foto di copertina: ANSA/RICCARDO ANTIMIANI

Lo speciale Sanremo 2023

I testi delle canzoni

ANNA OXA – Sali (Canto dell’anima) | ARTICOLO 31 – Un bel viaggio | ARIETE – Mare di guai | COLAPESCE E DIMARTINO – Splash | COLLA ZIO – Non mi va | COMA_COSE – L’addio | I CUGINI DI CAMPAGNA – Lettera 22 | ELODIE – Due | GIANLUCA GRIGNANI – Quando ti manca il fiato | gIANMARIA – Mostro | GIORGIA – Parole dette male | LAZZA – Cenere | LDA – Se poi domani | LEO GASSMANN – Terzo cuore | LEVANTE – Vivo | MADAME – Il bene nel male | MARA SATTEI – Duemilaminuti | MARCO MENGONI – Due vite | MODÀ – Lasciami | MR. RAIN – Supereroi | OLLY – Polvere | PAOLA e CHIARA – Furore | ROSA CHEMICAL – Made in Italy | SETHU – Cause perse | SHARI – Egoista | TANANAI – Tango | ULTIMO – Alba | WILL – Stupido

Continua a leggere su Open

Leggi anche: