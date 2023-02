Fratelli d’Italia contro Sanremo: «In Rai sapevano che Fedez avrebbe strappato la foto di Bignami»

«In Rai sapevano ma nessuno ha fatto nulla, rendendosi di fatto complici del soliloquio politico di Fedez e del suo attacco ad un viceministro della Repubblica». Tommaso Foti, capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia, va all’attacco del servizio pubblico per Sanremo. L’onorevole cita La Verità, che oggi in un articolo a firma di Francesco Borgonovo ha sostenuto che lo show di Fedez è stato provato prima della messa in onda. Compresa la scena della foto del compagno di partito e viceministro Galeazzo Bignami strappata. Foti parla di «dettagli inquietanti che stanno venendo fuori e che, se confermati o meglio non smentiti, dovranno necessariamente portare ad un immediato chiarimento. Allo stato, emerge che il palco dell’Ariston si è trasformato, con il consenso e beneplacito proprio della Rai, in una tribuna elettorale».

La polemica

Nell’articolo de La Verità si racconta che la scena con la foto del viceministro vestito da nazista strappata in diretta era stata provata poche ore prima. E si sostiene che sia impossibile che i responsabili della tv pubblica fossero all’oscuro dello show. «Chiediamo con fermezza che i vertici di Viale Mazzini spieghino esattamente le dinamiche della vicenda e agiscano di conseguenza con la massima tempestività. Altrimenti, è evidente che qualcuno, incapace di garantire la pluralità del servizio pubblico, dovrà lasciare quanto prima il suo incarico», conclude Foti.

Gli fa eco Manlio Messina: «Il doppiopesismo della Rai non è più accettabile. Gli attacchi di Fedez ad un viceministro, con tanto di foto stracciata in diretta, non sono stati una spiazzante improvvisata, ma un vero killeraggio politico di cui i vertici Rai erano consapevoli e che, con compiacenza, hanno permesso. La verità stamane ci racconta addirittura che in un primo momento la foto sventolata dall’indomito rapper fosse prevista a testa giù». Seguono Lisei e Gardini: «I vertici Rai devono dimettersi». L’onorevole Alice Bonguerrieri invece chiede un’indagine interna. Tra i primi a replicare la senatrice Pd Simona Malpezzi: «Una polemica paradossale, tira aria da MinCulPop».

