Sanremo 2023, nel giorno delle polemiche Fedez in prima fila con la sua famiglia e quella di Amadeus

Nonostante non sia in gara, il rapper milanese è stato al centro delle polemiche dopo il suo freestyle in cui, tra gli altri, aveva strappato una foto del viceministro alle infrastrutture Bignami vestito da nazista

Fedez in prima fila al teatro Ariston per assistere alla 73esima edizione del Festival di Sanremo. Con lui: la sua famiglia, nonché quella di Amadeus. Una presenza non casuale, visto che sua moglie, l’influencer e imprenditrice digitale Chiara Ferragni affiancherà il direttore artistico della kermesse e Gianni Morandi nell’ultima serata del Festival. Nonostante non sia in gara, il rapper milanese è stato al centro delle polemiche dopo il suo freestyle in cui, tra gli altri, aveva attacca il Codacons e la ministra per la Famiglia Eugenia Roccella. Durante la conferenza stampa di questa mattina, sabato 11 febbraio, era stato il direttore di Ra1, Stefano Coletta, a mettere un punto sulla vicenda: «Non sono io a dover rispondere delle azioni di un artista sul palco», ha detto Coletta dopo gli attacchi di Tommaso Foti, capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia, che, citando il quotidiano La Verità, ha sostenuto che in Rai si sapesse quello che avrebbe fatto Fedez, dato che sarebbe stato provato prima della serata del 9 febbraio del Festival di Sanremo, quando il rapper ha strappato una foto del viceministro alle infrastrutture Galeazzo Bignami vestito da nazista.

