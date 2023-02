Napoli, il caso della donna morta a 40 anni dopo un pranzo al ristorante giapponese: il dramma dopo la festa di compleanno

Saranno i risultati dell’autopsia a chiarire i motivi della morte di Rossella Di Fuori, la 40enne morta in casa nel giorno del suo compleanno dopo aver pranzato in un ristorante giapponese di Napoli. Dopo un attacco di vomito, la donna sarebbe collassata per poi morire giovedì pomeriggio, poche ore dopo aver mangiato al ristorante assieme ad altre persone. Di Fuori però sarebbe stata l’unica a stare male, mentre gli altri commensali non avrebbero riferito di alcun problema. Dopo la denuncia della famiglia, la procura di Napoli ha aperto un’inchiesta e disposto l’autopsia. I carabinieri del Nas hanno prelevato dei campioni di cibo dal ristorante che saranno analizzati, oltre ad aver sentito le persone che avevano mangiato assieme alla donna. Il ristorante al momento è stato chiuso temporaneamente. Stando al racconto del marito agli inquirenti, Di Fuori finora non aveva mai avuto problemi di allergie o intolleranze al cibo.

