Juventus, le intercettazioni dell’inchiesta Prisma: «I ragazzetti di Andrea Agnelli non hanno mai mosso un dito»

Giocatori che chiedono troppi soldi di stipendio. Errori di mercato che peggiorano i conti. E John Elkann che vuole riportare a casa Alessandro Del Piero. Il Corriere della Sera pubblica oggi una serie di intercettazioni dell’inchiesta Prisma sulle plusvalenze della Juventus. Che raccontano una società in cui i dirigenti sono sempre in lite per la gestione del club. A partire dal manager Federico Cherubini. Che viene richiamato da Maurizio Arrivabene sul mercato: «Non spendere una lira». Mentre il manager si rende conto che la corsa dei compensi sta ammalorando il conto economico: «Il nostro peggiore guadagna come il migliore dell’Atalanta». E accusa Fabio Paratici: «Siamo stati arroganti sul mercato perché il Fabio di 5 anni prima non prende Higuain a 90, compra Gabriel Jesus a 10. E poi lo fa diventare uno da 90».

Le richieste dei giocatori

Cherubini se la prende anche con i giocatori: per esempio con Federico Chiesa. Che non gli pare un profilo da Juventus perché il suo entourage non fa altro che chiedere aumenti. E c’è spazio anche per gli sfoghi di Andrea Agnelli: «Se metto in piedi, dal 2010 quando sono arrivato a oggi, le cazzate che abbiamo fatto gli ultimi tre giorni di mercato, abbiamo buttato nel cesso 60-70 milioni. Te lo dico così, spannometrico, da Anelka». E Cherubini: «Bentdner, il ritorno per la terza volta di Caceres». E poi bisogna fare i conti con Allegri, riflette il ds: «Se una volta ogni 40 partite deve giocare uno, giocherà uno dell’under 23. Tanto Max prima che gioca uno dell’under 23… ». Ma è proprio il presidente a essere messo sotto accusa quando i dirigenti e gli amministratori sono intercettati. «Andrea ammette gli errori, sì, a parole. Nei fatti, pochissimo. Cioè, non dice su tre ne ho sbagliati tre», dice Bertola. E parla dei manager, non dei calciatori.

«Non hanno mai lavorato in vita loro»

Anche Arrivabene critica Andrea Agnelli: «Tutti i ragazzetti di cui Andrea è innamorato non hanno mai mosso un dito in tutta la loro vita. Questi hanno bisogno di essere mandati sul campo. Se non li mandi sul campo faranno sempre delle belle cose da leggere, ma da realizzare un pochino più difficili». Sempre l’a.d. crede che l’under 23 messa su dalla Juventus sia «un carrozzone che abbiamo creato perché non sapevamo più dove mettere i giocatori». Infine, il 6 settembre 2021 Agnelli e John Elkann discutono di come far entrare Del Piero in società.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: