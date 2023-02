Sanremo 2023, «Sono una donna di merda perché non ho avuto figli»: il monologo di Chiara Francini sulla maternità come obbligo sociale – Il video

«Arriva un momento nella vita in cui è chiaro che sei diventato grande: quando hai un figlio. Io un figlio non ce l’ho». Inizia leggero il quarto monologo di Festival di Sanremo, quello di Chiara Francini. Ma il tema è di quelli importanti, e nel trattarlo l’attrice gli dà un’estrema dignità: la maternità, per una donna senza figli. E quindi il senso di colpa. «Quando qualcuna ti dice che è rimasa incinta e tu non lo sei mai stata, non sai mai come reagire», racconta l’attrice toscana, «sai solo che devi festeggiare: perché le persone incinte sono violente. E io, quando la mia amica Lucia mi ha detto di essere incinta, ho festeggiato». Nella seconda parte del monologo, sul palco accanto a lei arriva una carrozzina, e Francini si immagina un dialogo con se stessa e con il figlio che non ha ancora avuto. «Io a un certo punto mi sono accorta che se non mi sbrigavo forse un figlio non ce l’avrei mai avuto, e che comunque anche se mi fossi sbrigata non sarebbe stato certo riuscirci», dice, ammettendo le sue paure. «Ti prego, vienimi su brillante, con la battuta pronta», parla a suo figlio, «odia ciò che si deve odiare: l’ingiusto, il male. Perché è con quest’odio che si fanno le cose, non con l’amore. Non essere una di quelle creature troppo buone, altrimenti dovrai passare tutta la vita a difenderti». E aggiunge: «Da qualche parte penso di essere una donna di merda, perché non so cucinare, non mi sono mai sposata e non ho avuto figli», tutto quello che la società ancora impone alle donne di essere e avere, «lo so che razionalmente non è così però c’è questa voce, esiste e alla fine penso che abbia ragione lei: che sono sbagliata». Poi conclude: «Volevo che fossi fiero di me, anche se ancora non ci sei. Forse perché ci sei sempre stato».

