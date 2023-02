Addio a Cody Longo: muore a 34 anni la star di “Hollywood Heights – Vita da popstar”. Aveva problemi con alcol e droga

È morto Cody Longo, l’attore che interpretava Eddie Duran nella serie Hollywood Heights – Vita da popstar, che in Italia andava in onda su Mtv. Aveva 34 anni e lascia a compiangerlo sua moglie, una figlia di 7 anni, uno di 5 e un terzo di appena un anno. «Cody» – ha detto la moglie Stephanie dando l’annuncio della morte al New York Post – «era tutto il nostro mondo. I bambini e io siamo a pezzi e oltre l’essere devastati. E’ stato il padre migliore. Ci mancherà per sempre». La dinamica del decesso non è ancora chiara, ma secondo i suoi familiari, aveva da anni problemi con l’alcol e la droga. L’attore è stato trovato senza vita dalla polizia nel suo letto a Austin (Texas). Gli agenti, allertati dalla moglie dell’attore che non riusciva a mettersi in contatto con lui, hanno bussato più volte alla porta senza ricevere risposta. Per questo hanno deciso di sfondarla trovando successivamente il corpo di Longo. Nel novembre del 2020 l’attore era stato arrestato per violenze domestiche in seguito a una lite con la moglie. Da allora, nessuno l’aveva più chiamato a recitare dopo una carriera ricca di partecipazioni in serie di successo.

La carriera di Longo

Longo aveva preso parte anche a Csi e Nashville. Ma è per Hollywood Heights – Vita da popstar che lo si ricorda maggiormente. Nella serie, l’attore interpretava la rockstar Eddie Duran che si innamorava di una ragazza – Loren Tate – interpretata dall’attrice Brittany Underwood cambiandole completamente la vita. La soap opera è andata in onda negli Usa a partire dal 2012 mentre in Italia è arrivata nel 2013 sul canale di Mtv dopo pochi mesi su un’altra rete. Il concept è ispirato alla telenovela messicana Alcanzar una estrella (Raggiungere una stella) dello sceneggiatore Juesus Calzada.

