Rosa Chemical non lascia ma raddoppia: dopo Fedez, bacia anche Mara Venier in diretta Rai – Il video

«Ci son cascato di nuovo», canterebbe Achille Lauro. Colui che da diversi è stato definito il suo erede nella 73esima edizione del Festival di Sanremo, Rosa Chemical, l’ha rifatto: un bacio sulle labbra a favore di telecamera, durante la trasmissione di Domenica In su Rai Uno, oggi domenica 12 febbraio. «Perché incriminare un bacio tra due persone che si vogliono bene?». È la domanda che il cantante pone conversando con la conduttrice Mara Venier, in merito alle proteste di alcuni politici di centrodestra per il bacio tra lui e Fedez. «Ma perché non sei venuto da me? Ero lì vicina! Potevi baciare me e fare le altre cose», ribatte Venier. «Ma con Fedez sono amico, io non ti conosco, mica potevo venire da te – replica Rosa Chemical -. E poi, voglio dire, io e Fedez ne avevamo parlato nella puntata di Muschio Selvaggio e lui mi aveva detto che sarebbe stato in prima fila e ci siamo detti che avremmo potuto giocare», ha detto il cantante confermando la ricostruzione di un fuori programma tutt’altro che improvvisato da parte dei due. «Il mio era per gioco, poi l’ho visto in prima fila ed è successo veramente. Io sono un performer. E voglio lanciare un messaggio d’amore universale, sempre e comunque». Una spiegazione che appassiona il pubblico che invoca «bacio, bacio, bacio». Impossibile resistere. A quel punto, come testimonia il video, l’artista e il volto storico della tv pubblica italiana si baciano in diretta. Benzina sul fuoco di nuove polemiche per i vertici della Rai?

