I sospetti sul piano tra Rosa Chemical e Fedez, cosa si erano detti a Muschio Selvaggio prima del bacio a Sanremo – Il video

«Non ci siamo messi d’accordo, non c’è nulla di preparato in quel bacio». Ha commentato così stamattina Rosa Chemical il suo bacio appassionato con Fedez, diventato uno degli highlights dell’ultima serata del Festival di Sanremo. Non tutti però sono convinti che la gag andata in scena ieri sul palco dell’Ariston fosse davvero improvvisata. A far sorgere qualche dubbio è la puntata di Muschio Selvaggio, il podcast di Fedez e Luis Sal, in cui l’ospite è proprio Rosa Chemical. «Io sarò in prima fila, patato. Vieni a salutarmi», gli dice Fedez nel corso della trasmissione. E l’artista risponde: «Ottimo, buono a sapersi. Sarà fatto». A questo punto, Fedez va anche oltre, aggiungendo: «Potremmo darci un bacino… con la lingua». Ma Rosa Chemical lo ferma e tronca subito la conversazione: «Vabbe ma se dici tutto qua…».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: