La verità di Rosa Chemical sul bacio di Fedez, era preparato? Il bilancio: «Vi spiego perché ho vinto io Sanremo»

Il suo bacio appassionato con Fedez è stato quasi più discusso dell’esito finale della serata. Oggi, all’indomani del Festival di Sanremo, Rosa Chemical commenta per la prima volta ciò che è successo ieri sul palco dell’Ariston. «Sto ancora pensando a quel bacio, se basta così poco per far parlare solo di quello, direi che ho fatto benissimo a farlo», ha detto oggi l’artista in diretta a Rtl 102.5. E a chi in queste ore parlava di un gesto pianificato già da tempo, Rosa Chemical risponde così: «Non ci siamo messi d’accordo, nulla di preparato in quel bacio. Era una perfomance, siamo artisti e facciamo anche quello. Io al Festival volevo mandare un messaggio di amore, di libertà e di uguaglianza. Se sono arrivato ottavo dopo tutte quelle polemiche, significa che mi hanno capito e che il messaggio è arrivato», ha spiegato l’artista. Rosa Chemical ha commentato poi la reazione di Chiara Ferragni, che in un video ripreso da uno spettatore dell’Ariston sembra essere indispettita dal gesto del marito. «Non mi sono confrontato con lei, spero che non sia arrabbiata», dice Rosa Chemical, che poi aggiunge: «Hanno parlato di me in politica, la canzone è piaciuta tanto, c’è stata tanta libertà. Quindi ho vinto io il Festival».

Foto di copertina: ANSA/RAI TV

Continua a leggere su Open

Leggi anche: