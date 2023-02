In Ciociaria c’è ancora un paese dove tutti vogliono votare

Elettori: 1.128. Votanti: 972, l’86,17% degli aventi diritto. Schede bianche: 21, schede nulle: 18. Un paese – Villa Santa Lucia– che domenica e lunedì scorso sembrava essere sulla luna. Ma è nel Lazio, nel cuore della Ciociaria. Comune certo piccolo in provincia di Frosinone, alle pendici del Monte Cairo, vicino a Montecassino. Ma sulla terra, e nella giornata elettorale che ha fatto registrare una delle minori affluenze nella storia Repubblicana Villa Santa Lucia ha stabilito il record opposto: è il comune con la maggiore affluenza. Forse l’unico lembo di terra dove è stato sentito più di prima lo scontro elettorale, perché ha battuto e non di poco anche l’affluenza alle regionali precedenti (70,37%). Anche qui ha vinto il centrodestra di Francesco Rocca, con 440 voti davanti al centrosinistra di Alessio D’Amato con 309 voti e alla candidata M5s Donatella Bianchi con 129 voti. Ma il primo partito è risultato il Pd con il 22,30%, davanti a Fratelli di Italia con il 16,78%, il M5s con il 13,47%, la Lega con il 12,80% e Forza Italia con il 10,49%.

A Villa Santa Lucia, dove è sindaco a nome di una lista civica Antonio Iannarelli, si respira proprio un’altra epoca della storia. C’è passione politica, e c’è ancora traccia di prima Repubblica: l’Udc ha preso il 6,51% con il suo scudocrociato, il Partito comunista italiano ha ottenuto il 4,08% e anche il Partito socialista italiano non è scomparso, ottenendo il 2,54%. Il solo altro comune italiano che ha superato l’80% dei votanti è stato Morterone, in provincia di Lecco (81,48%). Ma è il più piccolo comune italiano, con i suoi 33 abitanti e l’impresa non sembra straordinaria.

Nella tornata dell’astensionismo record ci sono stati 38 comuni in cui la percentuale di votanti è stata superiore al 60%: 23 in Lazio e 15 in Lombardia. La maggiore parte (15) sono stati in provincia di Roma, mentre in quella di Milano nessun comune ha superato quella soglia. Quattro in provincia di Frosinone e altrettanti in provincia di Bergamo. Tre comuni in provincia di Brescia e pure in quelle di Pavia e di Viterbo. Due in provincia di Lecco. Uno a testa nelle province di Rieti, di Como, di Cremona e di Varese. Nessuno nelle altre province dove si è votato. Solo tre comuni infine, compreso Villa Santa Lucia, hanno registrato più votanti delle regionali precedenti.

