Regionali, Salvini festeggia con Fontana e scansa l’ombra di Rosa Chemical: «Altro che Sanremo, ci salutiamo solo con la mano» – Il video

È arrivato per primo: non nel voto popolare, ma nel match tra i leader per commentare il risultato del voto delle elezioni regionali in Lazio e Lombardia. Mentre exit poll e prime proiezioni prefigurano una vittoria schiacciante del centrodestra in entrambe le regioni, Matteo Salvini accorre a celebrare, con poche e semplici parole affidate ai suoi canali social: «Vittoria. Grazie Lombardia. Grazie Lazio», con tanto di braccio muscoloso e cuoricino. Il risultato del centrodestra appare convincente, quello della Lega sarà oggetto probabilmente di più attente valutazioni: in Lombardia, secondo le prime proiezioni, dovrebbe raccogliere il 16% circa dei voti, piazzandosi terzo dietro i nuovi “pigliatutto” di Fratelli d’Italia (oltre il 25%) e il Pd, dato attorno al 20%. Ma Salvini può a buon titolo rivendicare la conferma del suo uomo, Attilio Fontana, alla guida della regione-motore d’Italia, la Lombardia. Polemiche e inciampi del quinquennio passato – dalle gaffes a tema Covid dell’assessore alla Sanità Giulio Gallera all’inchiesta sui camici che ha coinvolto lo stesso governatore – non sembrano aver inciso in maniera significativa. Né la concorrenza sul fronte moderato dell’ex sindaca di Milano Letizia Moratti pare aver impensierito la coalizione di governo. Ed ecco quindi spiegato il commento a caldo diffuso a favore di social da Salvini. E poco più tardi – direttamente dalla sede del Carroccio di via Bellerio – il video di festeggiamento proprio con il governatore quasi riconfermato Fontana: sorridenti e felici, non possono che ringraziare uno dopo l’altro gli elettori che hanno votato Lega. Quindi Salvini si concede una battuta “acidula” sul tema che ha dominato l’agenda dell’ultima settimana, il Festival di Sanremo, indigesto per buona parte della maggioranza di governo. «Chiudiamo non alla Sanremo: solo la mano», scherza Salvini, stringendo le sue mani a quelle di Fontana – in un evidente “rivalsa” sul bacio appassionato tra Fedez e Rosa Chemical sul palco dell’Ariston che ha catalizzato l’attenzione (e le polemiche) nell’ultima serata del Festival.

