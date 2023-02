Elezioni regionali, Rocca e Fontana verso la vittoria. Centrodestra oltre il 50% in Lazio e Lombardia per exit poll e proiezioni. Affluenza sotto al 40%

Si sono chiuse alle ore 15 di oggi, lunedì 13 febbraio, i seggi in Lazio e Lombardia, aperti dalle 7 di ieri per il rinnovo delle rispettive amministrazioni regionali. Secondo i primi exit poll di Opinio Rai, entrambe le Regioni vedrebbero la netta affermazione della coalizione di centrodestra, con entrambi i governatori candidati (Francesco Rocca e Attilio Fontana) accreditati di circa il 50%. Nel dettaglio, in Lombardia si prospetta una riconferma del governatore uscente Fontana (Lega): i primi exit poll di Opinio Rai prevedono una sua affermazione con una forchetta del 49,5-53,5%, staccando l’avversario di centrosinistra (sostenuto anche dal M5s) Pierfrancesco Majorino, che si fermerebbe tra il 33 e il 37%, così come l’ex sindaca di Milano Letizia Moratti, sostenuta dal Terzo Polo, accreditata del 9,5-13,5%. Previsioni simili nel Lazio. L’ex presidente della Croce Rossa Italiana Francesco Rocca, candidato del centrodestra, diventerà secondo gli exit poll il nuovo governatore con il 50,5-54,5% dei voti. L’ex assessore regionale alla Sanità e candidato del centrosinistra (compreso il Terzo Polo) Alessio D’Amato si fermerebbe al 30-34%, mentre la giornalista Donatella Bianchi, candidata dal M5s, arriverebbe terza col 10,5-14,5% delle preferenze.

Le prime proiezioni

La direzione politica evidenziata dagli exit poll appare confermata oltre ogni dubbio dalle prime proiezioni di voto fornite sempre dal consorzio Opinio Rai. Secondo le proiezioni sul 5% delle schede scrutinate, nel Lazio Francesco Rocca si affermerebbe col 52,1%, lasciando D’Amato indietro al 34,7% e Donatella Bianchi al 10,6%. Affermazione ancor più netta – secondo la prima proiezione – per Fontana in Lombardia, accreditato del 54,4%, con Majorino fermo al 33,6% e Letizia Moratti appena sopra il 10 (10,1%).

Terremoto Meloni: Fratelli d’Italia “ribalta” gli alleati, anche in Lombardia

Ad emergere con chiarezza sin dai primi exit poll, oltre all’esito della competizione per i nuovi governatori, sono anche i nuovi rapporti di forza politici – dentro e tra le coalizioni. L’effetto traino delle ultime elezioni politiche pare tutt’altro che esaurito. In Lazio e ancor di più in Lombardia, l‘affermazione di Fratelli d’Italia appare travolgente, specialmente rispetto agli alleati e ai loro storici presìdi elettorali. In Lombardia, il partito di Giorgia Meloni spodesta Lega e Forza Italia con il 24%, con il Carroccio fermo al 14% e il partito di Silvio Berlusconi al 7% (5,6% rimanente raccolto dalla lista civica di Fontana). Nel Lazio la performance di Fdi sembra ancor più travolgente: è accreditata del 34%, lasciando agli alleati le briciole: Forza Italia al 7,5% e Lega al 7%. Dall’altra parte del fronte politico, il Pd si attesterebbe al 20% in Lombardia e al 16% nel Lazio. Il M5s al 6% in Lombardia e all’11% nel Lazio. il Terzo Polo al 6,5% circa in entrambe le Regioni.

Affluenza a picco

Crolla l’affluenza alle urne: secondo i dati del ministero dell’Interno, alle urne è andato nel complesso meno del 40% degli elettori (39,8%), con un andamento lievemente differente tra Lazio (37,1%) e Lombardia (41,6%). Un calo verticale rispetto alla precedente tornata del 2018, quando – si votava allora in un’unica giornata – alle urne era andato nel complesso oltre il 70% degli elettori. Il trend astensionista era apparso chiaro già ieri, nella prima giornata di voto, che si era chiusa con meno di un terzo delle schede “potenziali” depositate: alle 23 di ieri avevo votato secondo il Viminale il 26,28% degli aventi diritto nel Lazio, il 31,78% in Lombardia.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: