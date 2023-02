Regionali Lombardia, il centrodestra stravince ma Majorino si consola: «Sono il più votato tra gli under 35»

Dopo la sconfitta alle elezioni regionali, Pierfrancesco Majorino – candidato del centrosinistra e del Movimento 5 Stelle in Lombardia – vede il bicchiere mezzo pieno: «In un risultato che, come detto, è davvero nettissimo qualche notizia positiva – scrive Majorino sui social -. Il risultato della città di Milano e di altri centri e, soprattutto, il risultato tra i giovani. Cosa che ci onora e ci riempie di responsabilità». Il candidato del centrosinistra lombardo, infatti, è risultato il candidato più votato nella fascia 18-34 anni: 41,2% contro il 39,8% di Attilio Fontana e 15,1% di Letizia Moratti. Ieri Majorino aveva sottolineato un secondo aspetto positivo da “salvare” nonostante la sconfitta elettorale: il buon risultato raggiunto a Milano. «Grazie tantissimo alla città di Milano, dove siamo primi, abbiamo raggiunto il 47% e la distanza tra me e Fontana è di circa dieci punti nonostante la presenza di Letizia Moratti e tutta la retorica su quell’incredibile operazione politica. Ripartiremo anche da qui», scriveva ieri sera Majorino. Il candidato di centrosinistra e M5s ha annunciato che, dopo la sconfitta, si dimetterà dal Parlamento europeo per andare a sedere tra i banchi dell’opposizione in consiglio regionale.

Foto di copertina: ANSA/MATTEO CORNER

Continua a leggere su Open

Leggi anche: