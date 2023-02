Napoli, accoltella la madre e un poliziotto al commissariato: agente spara e lo uccide

Un uomo di 29 anni con precedenti di polizia è deceduto all’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli. Prima aveva accoltellato la madre e un poliziotto all’interno del commissariato Vicaria-Mercato in piazza Enrico De Nicola. La storia è cominciata alle 22 di ieri, quando i poliziotti sono intervenuti in via Pietro Colletta per una lite in famiglia. Il 29 enne aveva colpito la madre con un’arma da taglio durante un’aggressione. Il compagno della donna si è recato al commissariato. Lì è stato raggiunto dal 29 enne che ha cercato di colpirlo alla gola con un coltello. Un poliziotto è intervenuto per disarmare il 29 enne, ma è stato colpito alla gamba. Un secondo poliziotto è intervenuto e ha esploso un colpo di arma da fuoco che ha ferito il 29enne alla gamba. La donna è stata portata all’ospedale Cardarelli in codice verde, mentre il compagno in codice giallo al Vecchio Pellegrini. Secondo l’agenzia di stampa Agi l’uomo si chiamava Mario Ementato, avrebbe compiuto trent’anni a breve e aveva piccoli precedenti per droga.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: