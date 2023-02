Il Nyt porta in tribunale la Commissione Europea: «Ha nascosto i messaggi con Pfizer sui prezzi dei vaccini»

Il New York Times ha adito alla Corte di Giustizia europea contro la Commissione. Sotto la lente dei giudici arriveranno i messaggi personali che la presidente Ursula von der Leyen avrebbe inviato al ceo di Pfizer Albert Bourla. E che, finora, sono stati tenuti segreti dall’esecutivo europeo. A scriverlo è Politico.eu. La causa è stata depositata lo scorso 25 gennaio. Ma è stata pubblicata oggi sul registro del tribunale europeo. Il sito della Corte Ue riporta il contenzioso tra il Nyt e la Commissione. Senza fornire altri dettagli sul caso. Ma fonti vicine al dossier hanno confermato l’informazione: il New York Times sostiene che la Commissione ha l’obbligo legale di rendere pubblici i messaggi, che potrebbero contenere informazioni sugli accordi per l’acquisto di dosi di vaccino Covid-19.

Gli sms tra von der Leyen e Bourla

Il caso dei presunti sms tra von der Leyen e il ceo di Pfizer Bourla tiene banco da mesi all’Eurocamera. La commissione speciale Covid ha fatto richiesta alla presidenza del Parlamento Europeo di sentire in Aula la numero uno dell’esecutivo. Ieri mattina il portavoce della Commissione Eric Mamer ha spiegato che al momento non è giunta alcuna richiesta della presidente Roberta Metsola affinché von der Leyen sia audita. Il comunicato di conferma del Nyt è stato piuttosto sibillino: «Presentiamo molte richieste di accesso a documenti di interesse pubblico. Non possiamo fare commenti questa volta sul soggetto al centro della causa». L’azienda nel 2022 ha sfondato il tetto dei cento miliardi di ricavi. Ed è arrivata al primo posto mondiale nella classifica per fatturato dei gruppi farmaceutici, superando quella Johnson & Johnson che nel 2021 le stava ancora davanti per un’incollatura.

L’investigazione sui prezzi dei vaccini

Il primo a chiedere informazioni sui prezzi dei vaccini è stato Alexander Fanta di Netzpolitik.org, sito tedesco specializzato in diritti digitali. La richiesta di poter leggere i messaggi tra von der Leyen e Bourla non è stata esaudita. La commissaria alla Trasparenza per l’Unione Europea Vera Jourovà aveva risposto che i messaggi potevano essere stati cancellati, a causa della loro «natura effimera». Il quotidiano tedesco Bild aveva presentato un’analoga richiesta di accesso a documenti. Ma il giornale tedesco voleva quelli legati ai negoziati che avevano portato all’acquisto da parte dell’Unione Europea dei vaccini prodotti da Pfizer/BioNTech e AstraZeneca. I documenti a cui Bild ha avuto accesso non contenevano lo scambio di email tra la presidente della Commissione Europea e il ceo di Pfizer.

