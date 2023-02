Il messaggio di Ursula von der Leyen nell’anniversario della guerra in Ucraina: «Con Kiev per tutto il tempo necessario» – Il video

«Un anno di brutale aggressione russa. Un anno di eroica resistenza ucraina. Un anno di solidarietà europea. Davanti a noi c’è un futuro di unità». Così Ursula Von der Leyen ha voluto ricordare l’anniversario dell’invasione russa in Ucraina. La presidente della Commissione Europea ha colto l’occasione per ribadire il suo sostegno a Kiev e, rivolgendosi agli ucraini, ha detto: «State combattendo per la libertà, per la democrazia, per il vostro posto nell’Unione Europea. Siamo con voi, per tutto il tempo necessario». Ieri sera, alla vigilia dell’anniversario dell’invasione russa, i leader europei hanno rilasciato un comunicato congiunto. «Il popolo ucraino ha dimostrato una forza incredibile nella difesa della propria patria contro l’aggressione russa», si legge nella nota dei 27 leader europei. «Il popolo ucraino ha dimostrato al mondo che il futuro dell’Ucraina deve essere deciso dagli ucraini. Nessun Paese ha il diritto di invadere uno Stato vicino o violare la sua sovranità e integrità territoriale», hanno aggiunto. I membri del Consiglio Europeo sottolineano poi la necessità di fare giustizia sui crimini di guerra di cui si è macchiato l’esercito del Cremlino. «La Russia ha preso di mira sistematicamente i civili, ha distrutto città e attaccato l’identità ucraina. Siamo determinati nel far sì che tutti i responsabili di crimini di guerra collegati alla guerra di aggressione della Russia siano tenuti a rispondere di ciò che hanno fatto», prosegue la nota.

