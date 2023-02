No! Questa neve non è un “prodotto di geoingegneria”, si tratta di graupel

Una nevicata tanto strana da sembrare finta. Se si prende un pugno di neve in mano sembra che non si sciolga. Che si tratti di un esperimento di geoingegneria come suggerisce chi condivide i video che la mostrano? Oppure di neve artificiale? Polistirolo? Secondo alcuni utenti si tratta del risultato dello stravolgimento del clima causato dagli esseri umani. Ma in realtà non c’è nulla da temere, perché il fenomeno mostrato nei filmati è normalissimo.

Per chi ha fretta:

Circolano dei video che mostrano un tipo di neve molto strano.

Sembra che non si sciolga, e si compatta in maniera diversa dalla neve normale.

Alla vista ricorda il polistirolo sbriciolato.

Alcuni utenti sostengono che sia un’opera di geoingegneria.

In realtà si tratta di graupel.

Un fenomeno meteorologico particolare che si verifica quando gocce di pioggia si fondono con i fiocchi di neve mentre cadono

Analisi

Di seguito vediamo gli screenshot di due post su Facebook che condividono i video oggetto delle tesi (uno è qui, l’altro qui). Nella descrizione del primo si legge:

«GEOINGEGNERIA: strani fenomeni assieme alla caduta della neve. Ma a prescindere da tutto URGE LA MORATORIA!» «Mentre in quella del secondo: Red Ronnie: Una volta quando si teneva in mano la neve, si scioglieva e le mani si bagnavano. Ecco il messaggio che accompagnava questa clip che ho ricevuto: “Questo è un video di stamattina che mi ha mandato su whatsapp mia cugina che abita a Santarcangelo di Romagna (Rimini). Nevica, ma sembra polistirolo, non si scioglie! Vi sembra normale?”»

Il fenomeno mostrato è effettivamente strano se non lo si ha mai visto. Si tratta del graupel o – in italiano – neve tonda. Si tratta di un tipo di precipitazione nevosa che si verifica quando le temperature sono di poco superiori allo zero e non è raro sia associata a pioggia. Si verifica quando gocce di pioggia particolarmente fredde si fondono con la neve che cade. È piuttosto comune nel Sud Italia. In effetti, ricercando «Graupel» su Google Immagini, è evidente che si tratti dello stesso fenomeno.

È ancora più chiaro che si tratti di graupel se si cerca la parola su TikTok. Si troveranno numerosi video che mostrano com’è prendere in mano queste strane palline ghiacciate. Di seguito ne vediamo un paio.

Conclusioni

Niente geoingengeria e emissioni climalteranti. La strana neve di polistirolo che si vede nei video su Facebook è grauepel. Un fenomeno meteorologico particolare che si verifica quando gocce di pioggia si fondono con i fiocchi di neve mentre cadono.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: