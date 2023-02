Lazza commosso a San Siro, dagli altoparlanti parte il suo Cenere: la reazione della curva milanista – Il video

L’emozione di poter essere a San Siro per vedere il suo Milan era già grande per Lazza, ma quando il suo brano Cenere, secondo al Festival di Sanremo, è stato diffuso dagli altoparlanti dello stadio, a quel punto il cuore è partito all’impazzata. Prima che i rossoneri scendessero in campo in Champions contro il Tottenham, vincendo poi 1-0, il brano di Lazza ha scaldato l’atmosfera, con i tifosi in Curva Sud che hanno intonato il ritornello. Lazza non ci poteva credere, come racconta il video che ha rilanciato nelle sue storie su Instagram. Il rapper milanese è partito con un applauso carico di emozione e ha commentato: «Sono commosso».

