Berlusconi assolto, informativa di Nordio su Cospito e caso Donzelli-Delmastro, Milleproroghe e balneari: il recap della giornata politica, in 60 secondi – Il video

La giornata politica di oggi, 15 febbraio, è densissima. Ecco un recap di 60 secondi. Partiamo dalla Camera. Mentre i deputati stanno per dare il via libera al decreto Ong, arriva la notizia dell’assoluzione di Berlusconi nel processo Ruby ter. Assolte anche le 21 ex ospiti delle serate di Arcore. È la 135esima assoluzione per il Cavaliere su 136 processi. Forza Italia invoca l’istituzione di una commissione d’inchiesta sulla giustizia politicizzata. Nel pomeriggio, torna a infuocare l’Aula il caso Delmastro-Donzelli. Informativa urgente del ministro Nordio, il quale ribadisce il «no» alla revoca del 41 bis per Cospito e difende i due esponenti di Fratelli d’Italia, poiché sul documento passato da Delmastro a Donzelli, utilizzato da quest’ultimo per attaccare il Partito democratico in Aula, manca un’apposizione formale di segretezza. Le opposizioni, compatte, attaccano il guardasigilli, appellandosi alla sua onestà intellettuale. Andiamo al Senato, per un flash: nel percorso di approvazione del Milleproroghe, si accende il dibattito sul prolungamento delle concessioni balneari. Il governo chiede chiarimenti alla sua stessa maggioranza, salvo poi proseguire sulla strada della proroga. Intorno alle ore 19.30, arriva il via libera dell’Aula al decreto: i «sì» sono stati 88, i «no» 63 e le astensioni 3. Il provvedimento ora passa alla Camera, dove andrà convertito entro il 27 febbraio.

