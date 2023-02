Caso Ruby Ter, Silvio Berlusconi assolto – La sentenza

«Tutti assolti». È questa la decisione dei giudici della settima penale di Milano sul caso Ruby Ter a carico di Silvio Berlusconi, imputato di corruzione delle testimoni delle serate a luci rosse di Arcore, e altre 28 persone. L’udienza si è aperta questa mattina, mercoledì 15 febbraio, nell’aula bunker di San Vittore a Milano, con l’appello degli imputati da parte del presidente del collegio del tribunale del capoluogo lombardo, Marco Tremolada, che ha dato conto della rinuncia da parte della presidenza del Consiglio alla costituzione di parte civile. In aula, tra gli imputati, l’unica presente è l’ex showgirl Marysthell Garcia Polanco. «La mia vita in questi anni è stata un inferno. Spero che andrà bene. I giudici sono intelligenti e sento che andrà bene. Se andrà male parlerò», aveva detto. Assenti, invece, Silvio Berlusconi e la principale protagonista del caso Karima El Mahroug che all’epoca dei fatti usava il soprannome di “Ruby Rubacuori”.

ANSA/MATTEO CORNER | Marie Stelle Polanco, l’imputata presente al processo Ruby

Nella scorsa udienza una delle imputate Barbara Guerra aveva annunciato per oggi dichiarazioni spontanee, ma alla fine la giovane ha deciso di non parlare davanti ai giudici. Nessuna delle cosiddette “ex-olgettine” ha mai reso dichiarazioni nel corso del processo iniziato sei anni fa per i fatti contestati che vanno dal novembre 2011 al 2015. Per l’ex premier, assolto in via definitiva dai Tribunali di Roma e Siena in due filoni processuali del Ruby Ter poiché il fatto «non sussiste», il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e il pm Luca Gaglio avevano chiesto una condanna a 6 anni di reclusione e una confisca di oltre 10 milioni di euro. Soldi, questi, che equivarrebbero al prezzo della presunta corruzione: pagamenti e regali che il Cavaliere – per i pm – avrebbe versato alle ragazze in cambio del loro silenzio. La tesi difensiva, portata avanti dai legali del leader di Forza Italia – che hanno chiesto l’assoluzione poiché «il fatto non sussiste» – è che Berlusconi avrebbe versato quel denaro alle giovani per risarcirle del danno subíto dallo scandalo mediatico. Mentre per Karima El Mahroug che, secondo l’accusa, avrebbe incassato circa 5 milioni di euro, la Procura aveva chiesto una condanna a 5 anni e una confisca da 5 milioni di euro.

