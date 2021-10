Ruby Ter, Silvio Berlusconi assolto a Siena: «Il fatto non sussiste»

L’ex premier era imputato per corruzione in atti giudiziari

Silvio Berlusconi è stato assolto nel filone senese del processo Ruby Ter. Assolto anche il pianista di Arcore Danilo Mariani, entrambi perché il fatto non sussiste. I due erano imputati per corruzione in atti giudiziari. La sentenza del tribunale è arrivata dopo circa un’ora di camera di consiglio. La procura di Siena accusava Berlusconi di avere pagato Mariani per convincerlo a testimoniare il falso in merito alle serate di Arcore. Uno dei legali di Berlusconi, Enrico Demartino, ha commentato: «Grandissimo risultato, tutti e due assolti con formula piena: sono veramente contento. Non stupito: è il giusto epilogo di questo processo che forse si doveva fermare un po’ prima».

