Cospito sta meglio dopo il ricovero, la conferma dall’ospedale grazie a yogurt e integratori

Stanno migliorando le condizioni di salute di Alfredo Cospito, dopo che l’anarchico è stato ricoverato nell’ospedale San Paolo di Milano sempre sotto il regime del 41 bis. Dallo scorso lunedì, Cospito è tornato a prendere gli integratori e a mangiare yogurt con miele, uniche eccezioni allo sciopero della fame che porta avanti dal 20 ottobre dello scorso anno per protesta contro il carcere duro. Secondo fonti giudiziarie e carcerarie citate dall’agenzia Ansa, gli ultimi esami svolti sul detenuto nel reparto di medicina penitenziaria del San Paolo hanno fatto emergere valori leggermente migliorati rispetto ai giorni precedenti. Nelle ore precedenti al ricovero, il suo medico di fiducia aveva lanciato l’allarme sui rischi a cui andava incontro Cospito con lo sciopero della fame portato avanti solo con acqua, sale e zucchero. Il medico aveva parlato di forti rischi di una crisi cardiaca, che sarebbe potuta essere letale nelle condizioni del detenuto. Ma da quando è in ospedale, Cospito si sarebbe dimostrato più propenso a seguire i consigli dei medici, impegnati a evitare che il suo quadro clinico potesse precipitare. Quella in cui è ricoverato Cospito è «un’area di eccellenza dell’ospedale di Milano», ha spiegato il ministro della Giustizia Carlo Nordio durante il question time al Senato. «La salute è un bene primario e irrinunciabile per tutte le persone», ha aggiunto il ministro spiegando che in ospedale sono «monitorizzate minuto per minuto per condizioni di salute del detenuto».

