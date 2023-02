Meloni annulla gli appuntamenti del fine settimana: niente bilaterale con Metsola a Chigi e salta la trasferta per la Conferenza di Monaco

Continua la degenza a casa della presidente del Consiglio. A quanto pare, Giorgia Meloni non avrebbe superato del tutto l’influenza che, già a inizio settimana, l’ha costretta a cancellare diversi impegni. La leader di Fratelli d’Italia seguirà dalla sua abitazione romana anche il Consiglio dei ministri di oggi pomeriggio, 16 febbraio. Domani, invece, è stato cancellato il bilaterale tra Meloni e la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, convocato a Palazzo Chigi alle 11.30. Infine, la presidente del Consiglio non volerà in Germania per la Conferenza di Monaco sulla sicurezza: la conferma della sua partecipazione, attesa per oggi, non è arrivata. Meloni avrebbe dovuto partecipare a un panel con la giornalista della Cnn, Christiane Amanpour, sabato 18 febbraio.

