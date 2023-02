Blanco sotto inchiesta per il massacro delle rose? La replica in tv della madre: «Non abbiamo ricevuto nulla. Ma siamo all’estremo»

«Non abbiamo ancora ricevuto denunce, tutto sarà da capire». A parlare è Paola Lazzari, madre di Blanco, che a La Vita In Diretta – su Rai 1 oggi pomeriggio – ha commentato quanto accaduto nella prima serata di Sanremo 2023. Alcuni problemi tecnici all’audio cuffia hanno provocato l’ira del cantante che ha distrutto la scenografia prendendo a calci i fiori. Per Lazzari, la performance del figlio è stata «fuori luogo» ma ci tiene comunque a difenderlo dall’ondata di critiche arrivata in questi giorni. «Penso ci siano problemi ben più importanti da affrontare», dice. «È un ragazzo di 20 anni che – aggiunge – come tutti ha i suoi guai, ma arrivare a questo vuol dire anche distruggere una persona psicologicamente». E ancora: «Penso che siamo arrivati all’estremo delle cose». In questi giorni, i due si sono confrontati e sono entrambi dispiaciuti. La madre riferisce che non era nelle intenzioni del figlio offendere con quel gesto, anche perché «il discorso era concordato». «La performance? Non mi è piaciuta, ma in quel momento non è riuscito a fare quello che voleva». Da ieri circola la notizia che la Procura di Imperia ha aperto un’inchiesta a carico del cantante con l’accusa di danneggiamento. Reato che prevede la reclusione da 3 a 5 anni. Stando a quanto riferisce Lazzari, la famiglia, però, per il momento non ha ancora ricevuto nulla.

